Завтра в Україні без опадів, на сході до +30° (відеопрогноз)
По всій країні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +30°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.
На заході України без опадів. Температура до +27°.
У північних областях практично без опадів. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +27°.
За народним прогнозом, 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. Цей день вважається початком бабиного літа. Якщо перший день бабиного літа ясний, то бабине літо буде теплим і сонячним. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +13°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+25°... +15°
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Запоріжжя+27°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +11°
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Київ+25°... +14°
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Кіровоград+26°... +15°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +17°
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Одеса+24°... +15°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +13°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+26°... +17°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+25°... +13°