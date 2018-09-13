Завтра в Україні без опадів, на сході до +30° (відеопрогноз)

По всій країні буде тепло.

Завтра в Україні без опадів / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +30°.

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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +27°.

За народним прогнозом, 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. Цей день вважається початком бабиного літа. Якщо перший день бабиного літа ясний, то бабине літо буде теплим і сонячним. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої зими.

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