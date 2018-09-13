В окупованому Криму стався землетрус
Жертв і руйнувань немає. Поштовх був поодиноким.
У Чорному морі біля берегів Ялти стався землетрус силою близько чотирьох балів.
Про це повідомляють служби окупантів.
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус
Осередок землетрусу знаходився на відстані 28 кілометрів від кримського курорту. Підземні поштовхи зафіксовані в 9.20 ранку. Жертв і руйнувань немає.
Поштовх був поодиноким. Особливої сейсмічної активності в регіоні не відзначають.
Як повідомляв УНІАН, раніше землетрус стався неподалік від Коктебелю.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +13°
-
Дніпро+27°... +16°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+25°... +15°
-
Запоріжжя+27°... +17°
-
Івано-Франківськ+26°... +11°
-
Київ+25°... +14°
-
Кіровоград+26°... +15°
-
Луганськ+30°... +15°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +17°
-
Одеса+24°... +15°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +13°
-
Сімферополь+23°... +15°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+26°... +17°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+25°... +13°
Віргінія, США
+ 25 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
Відчувається як: +25 °
Вологість: 94 %
Тиск: 765 мм
Вітер: 4.9 м/с
Ймовірність опадів: 66 %
Схід: 06:49
Захід 19:20
Фаза місяця:
Стрічка новин