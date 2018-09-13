В окупованому Криму стався землетрус

Жертв і руйнувань немає. Поштовх був поодиноким.

У Чорному морі біля берегів Ялти стався землетрус силою близько чотирьох балів.

Про це повідомляють служби окупантів.

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Осередок землетрусу знаходився на відстані 28 кілометрів від кримського курорту. Підземні поштовхи зафіксовані в 9.20 ранку. Жертв і руйнувань немає.

Поштовх був поодиноким. Особливої сейсмічної активності в регіоні не відзначають.

Як повідомляв УНІАН, раніше землетрус стався неподалік від Коктебелю.