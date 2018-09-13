В окупованому Криму стався землетрус

16:53, 13 вересня 2018
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Жертв і руйнувань немає. Поштовх був поодиноким.

Осередок землетрусу знаходився на відстані 28 кілометрів від Ялти / Twitter RoksolanaToday&Крим

У Чорному морі біля берегів Ялти стався землетрус силою близько чотирьох балів.

Про це повідомляють служби окупантів.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

Осередок землетрусу знаходився на відстані 28 кілометрів від кримського курорту. Підземні поштовхи зафіксовані в 9.20 ранку. Жертв і руйнувань немає.

Поштовх був поодиноким. Особливої сейсмічної активності в регіоні не відзначають.

Як повідомляв УНІАН, раніше землетрус стався неподалік від Коктебелю.

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