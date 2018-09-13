На США насувається ураган "Флоренс" (онлайн-трансляція)

Зараз "Флоренс" знаходиться в декількох сотнях кілометрів від узбережжя Південної Кароліни.

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На узбережжя Північної Кароліни, США, насувається ураган "Флоренс".

Він обіцяє бути найпотужнішим за останні три десятиріччя. Очікується, що швидкість вітру сягатиме 195 км/годину, а висота хвиль - 3-4 метри. Трансляція ведеться на YouTube каналі Explore Oceans.

Як повідомляв УНІАН, ураган послабшав до другої категорії, але він як і раніше представляє смертельну небезпеку. Зараз "Флоренс" знаходиться в декількох сотнях кілометрів від узбережжя Південної Кароліни. У центру циклону швидкість вітру досягає 175 км/год.

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Багато жителів узбережжя розраховують, що ураган пройде повз їхні будинки і тому відмовляються від евакуації і запасаються предметами першої необхідності, щоб мати можливість пережити удар стихії.

Попередження про евакуацію отримали 1,7 мільйонів жителів Південної Кароліни і Вірджинії. Загалом в зоні з високим рівнем небезпеки проживають 5 мільйонів осіб.