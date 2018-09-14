В Україні сьогодні без опадів, місцями очікується спека до +30° (карта)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +30°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.
На заході України без опадів. Температура до +27°.
У північних областях практично без опадів. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +27°.
За народним прогнозом, 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. Цей день вважається початком бабиного літа. Якщо перший день бабиного літа ясний, то бабине літо буде теплим і сонячним. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+23°... +12°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+21°... +9°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+21°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+23°... +12°
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Луцьк+20°... +9°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+22°... +12°
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Одеса+25°... +11°
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Полтава+21°... +11°
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Рівне+20°... +8°
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Сімферополь+23°... +11°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+23°... +11°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницький+19°... +8°
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Черкаси+21°... +9°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+21°... +11°