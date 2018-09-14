В Україні сьогодні без опадів, місцями очікується спека до +30° (карта)

08:08, 14 вересня 2018
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По всій країні буде сонячно.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +30°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +27°.

Прогноз на 14 вересня / УНІАН
Прогноз на 14 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. Цей день вважається початком бабиного літа. Якщо перший день бабиного літа ясний, то бабине літо буде теплим і сонячним. На Семенів день вітер із півдня - буде зима тепла. Якщо гуси відлітають на Семена - чекай ранньої зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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