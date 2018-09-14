У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

08:30, 14 вересня 2018
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У столиці сьогодні буде тепло.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 1,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:29, а зайде о 19:17.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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