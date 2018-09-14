У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
У столиці сьогодні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер мінливий, до 1,9 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:29, а зайде о 19:17.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Україні практично без опадів, на сході до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+23°... +12°
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Донецьк+24°... +11°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Луганськ+23°... +12°
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Луцьк+20°... +9°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+22°... +12°
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Одеса+25°... +11°
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Полтава+21°... +11°
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Сімферополь+23°... +11°
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