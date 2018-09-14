Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

09:30, 14 вересня 2018
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Ураган послабшав до першої категорії.

Последствия урагана "Флоренс" в Северной Каролине / REUTERS
Последствия урагана "Флоренс" в Северной Каролине / REUTERS

Потужний ураган "Флоренс" досяг узбережжя на сході США, швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.

На східному узбережжі США триває масова евакуація через наближення урагану "Флоренс"

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч людей, повідомляє "Радіо Свобода".

Очікується, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею. "Флоренс" може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Ураган послабшав до першої категорії, однак він все же небезпечний для жителів прибережних штатів. Із більшості прибережних міст Кароліни евакуювали жителів, школи й офіси зачинені також у Джорджії. Крім того, скасовані понад 1,5 тисяч рейсів.

Раніше повідомлялося, що попередження про евакуацію отримали 1,7 мільйонів жителів Південної Кароліни і Вірджинії. Загалом в зоні з високим рівнем небезпеки проживають 5 мільйонів осіб.

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