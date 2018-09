Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

Потужний ураган "Флоренс" досяг узбережжя на сході США, швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч людей, повідомляє "Радіо Свобода".

Очікується, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею. "Флоренс" може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Ураган послабшав до першої категорії, однак він все же небезпечний для жителів прибережних штатів. Із більшості прибережних міст Кароліни евакуювали жителів, школи й офіси зачинені також у Джорджії. Крім того, скасовані понад 1,5 тисяч рейсів.

Video shows storm surge from Hurricane #Florence begin to inundate New Bern, North Carolina as the Neuse River overflowed its banks and flooded parts of the town. https://t.co/4p1JzVCrLz pic.twitter.com/k7pmZkRDqc