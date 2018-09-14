Надпотужний ураган "Флоренс" вирує у США (онлайн-трансляція)

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою.

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Потужний ураган "Флоренс" досяг узбережжя на сході США, швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч людей.

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Очікується, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею.

"Флоренс" може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Огляд надпотужнішого урагану Флоренс у США ви можете подивитись на відео від телеканалу ABC News.