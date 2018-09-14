Надпотужний ураган "Флоренс" вирує у США (онлайн-трансляція)

10:25, 14 вересня 2018
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Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою.

Ілюстація / REUTERS
Ілюстація / REUTERS

Потужний ураган "Флоренс" досяг узбережжя на сході США, швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч людей.

Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

Очікується, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею.

"Флоренс" може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Огляд надпотужнішого урагану Флоренс у США ви можете подивитись на відео від телеканалу ABC News.

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