Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні

10:43, 14 вересня 2018
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Місцями очікується град.

В Україні сьогодні очікуються грози / Фото УНІАН
В Україні сьогодні очікуються грози / Фото УНІАН

Сьогодні, 14 вересня, у багатьох регіонах України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Про це попереджає Український гідрометцентр

"Вдень 14 вересня у південній частині, на Донеччині та в більшості західних областей грози; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, потужний ураган "Флоренс" досяг узбережжя на сході США, швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.

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