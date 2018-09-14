Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)

12:00, 14 вересня 2018
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Дощі пройдуть майже по всій країні.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН
На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі, у більшості регіонів похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ, температура повітря вночі +14°, вдень +25°. У неділю мінлива хмарність, +10°...+20°.

Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні

У Львові завтра очікується злива, вночі +12°, вдень +19°. У неділю сонячно, +8°...+19°.

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +21°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +10 градусів, удень +20°, без опадів.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +13°...+25°. У неділю до +10°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +16°, вдень +26°. У неділю +11°...+25°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +25°. У неділю +11°...+24°, злива.

Прогноз на 15 вересня / УНІАН
Прогноз на 15 вересня / УНІАН
Прогноз на 16 вересня / УНІАН
Прогноз на 16 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі +15°, вдень +20°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +11°...+23°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +15°...+19°. У неділю +13°...+23°, гроза.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу похмуру погоду, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю температура до +25°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +13°, вдень +24°. У неділю +11°...+27°, хмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу злива, температура до +19°. У неділю мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +15°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +9°, вдень +21°. У неділю сонячно, вночі +5°, вдень до +19°.

У Трускавці в суботу очікується злива, температура до +20°. У неділю температура до +19°, ясно.

У Сваляві завтра пройде дощ, +20°, у неділю хмарно, температура повітря +4° ...+20°.

У Затоці в суботу мінлива хмарність, вночі +17°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура до +24°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +24°, в неділю без опадів, температура повітря +13° ...+26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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