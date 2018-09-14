Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Дощі пройдуть майже по всій країні.
На вихідних в Україні пройдуть дощі, у більшості регіонів похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ, температура повітря вночі +14°, вдень +25°. У неділю мінлива хмарність, +10°...+20°.
Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні
У Львові завтра очікується злива, вночі +12°, вдень +19°. У неділю сонячно, +8°...+19°.
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +21°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +10 градусів, удень +20°, без опадів.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +13°...+25°. У неділю до +10°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +16°, вдень +26°. У неділю +11°...+25°.
У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +15°, вдень +25°. У неділю +11°...+24°, злива.
У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі +15°, вдень +20°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +11°...+23°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +15°...+19°. У неділю +13°...+23°, гроза.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу похмуру погоду, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +12°, вдень +22°. У неділю температура до +25°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +13°, вдень +24°. У неділю +11°...+27°, хмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу злива, температура до +19°. У неділю мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +15°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі - +9°, вдень +21°. У неділю сонячно, вночі +5°, вдень до +19°.
У Трускавці в суботу очікується злива, температура до +20°. У неділю температура до +19°, ясно.
У Сваляві завтра пройде дощ, +20°, у неділю хмарно, температура повітря +4° ...+20°.
У Затоці в суботу мінлива хмарність, вночі +17°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура до +24°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +24°, в неділю без опадів, температура повітря +13° ...+26°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+23°... +12°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+21°... +9°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+21°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+23°... +12°
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Луцьк+20°... +9°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+22°... +12°
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Одеса+25°... +11°
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Полтава+21°... +11°
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Рівне+20°... +8°
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Сімферополь+23°... +11°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+23°... +11°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницький+19°... +8°
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Черкаси+21°... +9°
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Чернігів+21°... +8°
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Чернівці+21°... +11°