У США лютує ураган "Флоренс" (відео)

Потужний ураган "Флоренс" досяг краю узбережжя на сході США.

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою.

Синоптики заявляють, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею.

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Ураган може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.