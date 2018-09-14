У США лютує ураган "Флоренс" (відео)
Потужний ураган "Флоренс" досяг краю узбережжя на сході США.
У США лютує ураган "Флоренс"
Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою.
Синоптики заявляють, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею.
Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)
Ураган може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.
Швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.
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