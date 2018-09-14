У США лютує ураган "Флоренс" (відео)

13:19, 14 вересня 2018
1853
0

Потужний ураган "Флоренс" досяг краю узбережжя на сході США.

Вулиці прибережних міст штатів Північна і Південна Кароліна залило морською водою.

Синоптики заявляють, що ситуація погіршиться, коли шторм рухатиметься сушею.

Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

Ураган може призвести до сильної повені з висотою води в понад чотири метри.

Швидкість вітру зараз складає до 155 кілометрів на годину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта) До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта)
Внаслідок потужного урагану на Філіппінах загинуло щонайменше 12 людей (фоторепортаж, відео) Внаслідок потужного урагану на Філіппінах загинуло щонайменше 12 людей (фоторепортаж, відео)
У Перу стався потужний землетрус У Перу стався потужний землетрус
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
У США лютує ураган "Флоренс" (відео) У США лютує ураган "Флоренс" (відео)
Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні
Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео) Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
92 %
766 мм
4.6 м/с
43 %
Стрічка новин