В Україні зберігається пожежна небезпека

13:55, 14 вересня 2018
19
0

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 14 вересня, у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"14 вересня у східних, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня у багатьох регіонах України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У США ураган Флоренс забрав життя п'яти людей (фотогалерея, відео) У США ураган Флоренс забрав життя п'яти людей (фотогалерея, відео)
На Філіппіни і Китай насувається ураган Мангхут На Філіппіни і Китай насувається ураган Мангхут
У Перу стався потужний землетрус У Перу стався потужний землетрус
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
У США лютує ураган "Флоренс" (відео) У США лютує ураган "Флоренс" (відео)
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Надпотужний ураган "Флоренс" вирує у США (онлайн-трансляція) Надпотужний ураган "Флоренс" вирує у США (онлайн-трансляція)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
92 %
766 мм
4.6 м/с
43 %
Стрічка новин