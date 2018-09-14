В Україні зберігається пожежна небезпека

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 14 вересня, у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"14 вересня у східних, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня у багатьох регіонах України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.