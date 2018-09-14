У Перу стався потужний землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У п'ятницю, 14 вересня, у Перу стався землетрус магнітудою 5,0.
Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 42 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 64 км на південний схід від населеного пункту Контамана в провінції Укаялі. Осередок землетрусу залягав на глибині 150,4 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, 28 людей отримали травми в результаті землетрусу, який стався у провінції Юньнань на південному заході Китаю 8 вересня.
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