У Перу стався потужний землетрус

15:10, 14 вересня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 14 вересня, у Перу стався землетрус магнітудою 5,0.

Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 42 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 64 км на південний схід від населеного пункту Контамана в провінції Укаялі. Осередок землетрусу залягав на глибині 150,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 28 людей отримали травми в результаті землетрусу, який стався у провінції Юньнань на південному заході Китаю 8 вересня.

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