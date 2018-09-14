Ураган "Флоренс" принесе до Північної Кароліни 30 трильйонів літрів води (відео)

Через ураган близько 7 тисяч людей знаходяться у притулках.

Наслідки урагану "Флоренс" / REUTERS

Ураган "Флоренс" дійшов до узбережжя Північної Кароліни (США), більше 1300 авіарейсів скасовано, близько 7 тисяч людей у притулках.

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До 15 вересня, за прогнозами метеорологів, лише на один штат випаде 30 трильйонів літрів води, йдеться в сюжеті ТСН.

Ураган послабшав до першої категорії, однак він все же небезпечний для жителів прибережних штатів. Із більшості прибережних міст Кароліни евакуювали жителів, школи й офіси зачинені також у Джорджії.