На Філіппіни і Китай насувається ураган Мангхут
Перший удар по Філіппінах стихія завдасть у суботу, 15 вересня. Влада проводить евакуацію населення в безпечні райони.
Країни Південно-Східної Азії очікують потужний ураган Мангхут (вища, п'ята категорія за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона).
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Він зародився в Тихому океані і рухається в напрямку Китаю. За даними метеорологів, швидкість вітру всередині урагану досягає 290 км/год, що робить його одним з наймогутніших в історії регіону, передає kommersant. За оцінками фахівців, від урагану Мангхут можуть значно постраждати Філіппіни, В'єтнам, китайська провінція Гуандун, Гонконг і Макао. В цілому на цих територіях проживає майже 37 млн осіб.
Перший удар по Філіппінах стихія завдасть у суботу, 15 вересня. Влада проводить евакуацію населення в безпечні райони, скасовані авіарейси, закриті аеропорти. На шляху до Філіппін Мангхут вже пройшовся по Маршаллових островах і залишив без електрики окремі райони території Гуам, зруйнував десятки будинків, вирвав із корінням дерева.
У 2013 році на Філіппіни обрушився тайфун Хайян, завдавши збитків на суму не менше $787 млн, кількість жертв перевищила 6 тис. осіб.
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