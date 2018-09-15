У США ураган Флоренс забрав життя п'яти людей (фотогалерея, відео)

Наступного тижня президент США Дональд Трамп планує відвідати постраждалі від буревію райони.

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У Північній Кароліні в результаті урагану «Флоренс» загинули щонайменше п'ять людей.

Про це йдеться в заяві місцевої влади, передає Дождь з посиланням на The New York Times.

Першими жертвами урагану стали мати і дитина, на будинок яких впало дерево. Ще один чоловік помер в результаті удару струмом. Крім того, жінка померла від серцевого нападу, оскільки машина швидкої допомоги не встигла до неї доїхати через повалене дерево.

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Ураган «Флоренс» досяг східного узбережжя США в п'ятницю, 14 вересня. Йому надали першу, нижчу категорію, проте в Північній і Південній Кароліні, Вірджинії та Меріленді ввели режим НС. Швидкість вітру в епіцентрі досягала 150 км/год, висота хвиль сягала близько двох метрів.

Представниця міста Нью-Берн розповіла The Associated Press, що рятувальники евакуювали понад півтора мільйона жителів, ще 140 людей чекають допомоги. Губернатор Північної Кароліни Рой Купера заявив, що «найгірше може бути попереду», оскільки, за прогнозами синоптиків, у найближчі дні очікуються «руйнівні повені» та багато районів виявляться підтоплені.

Наступного тижня президент США Дональд Трамп планує відвідати постраждалі від буревію райони, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Раніше УНІАН повідомляв, що потужний ураган "Флоренс" досяг узбережжя на сході США, швидкість вітру становила 155 кілометрів на годину.