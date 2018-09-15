Сьогодні у Києві очікується короткочасний дощ і гроза

09:56, 15 вересня 2018
65
0

Температура повітря вдень 24-26° тепла.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У другій половині дня в столиці очікуються місцями короткочасний дощ і гроза.

Як повідомляє Український гідрометцентр, сьогодні в Києві мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-8 м/с, температура вдень 24-26° тепла.

Як повідомляв УНІАН, загалом на вихідні, 15 і 16 вересня в Україні погода прогнозується без опадів. У суботу вночі прохолодніше буде на заході і сході - до +12°, на решті території +13°...+17°. Вдень температура по країні +23°...+27°. У неділю вночі на півночі до +10°, вдень в Україні від +21° до +27°.

Прогноз погоди на 15 вересня / УНІАН
Прогноз погоди на 15 вересня / УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта) До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта)
Сьогодні у Києві очікується короткочасний дощ і гроза Сьогодні у Києві очікується короткочасний дощ і гроза
У США ураган Флоренс забрав життя п'яти людей (фотогалерея, відео) У США ураган Флоренс забрав життя п'яти людей (фотогалерея, відео)
У Перу стався потужний землетрус У Перу стався потужний землетрус
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні
Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео) Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
92 %
766 мм
4.6 м/с
43 %
Стрічка новин