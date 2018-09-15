Сьогодні у Києві очікується короткочасний дощ і гроза

Температура повітря вдень 24-26° тепла.

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У другій половині дня в столиці очікуються місцями короткочасний дощ і гроза.

Як повідомляє Український гідрометцентр, сьогодні в Києві мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-8 м/с, температура вдень 24-26° тепла.

Як повідомляв УНІАН, загалом на вихідні, 15 і 16 вересня в Україні погода прогнозується без опадів. У суботу вночі прохолодніше буде на заході і сході - до +12°, на решті території +13°...+17°. Вдень температура по країні +23°...+27°. У неділю вночі на півночі до +10°, вдень в Україні від +21° до +27°.