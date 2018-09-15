Внаслідок потужного урагану на Філіппінах загинуло щонайменше 12 людей (фоторепортаж, відео)

Місцева влада припускає, що кількість жертв може зрости.

Шторм Мангхут на Філіппінах \ REUTERS

Внаслідок урагану Мангхут, який вразив північно-східну частину Філіппін, загинуло щонайменше 12 осіб.

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Як повідомляє "Німецька хвиля", більшість людей загинули через зсуви ґрунту і у будинках, зруйнованих сильним вітром та дощем.

За даними радника президента Френсіс Толентіно, серед жертв двоє маленьких дітей, які загинули через зсув ґрунту. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Влада припускає, що кількість загиблих може зростати.

З районів підвищеного ризику було евакуйовано близько 87 тис. людей. Рятувальники рекомендують їм не повертатися додому до завершення стихійного лиха.

Тим часом повідомляється, що сила вітру послабилася з 200 до 170 км\год. Філіппінська влада почала відправляти рятувальні команди у віддалені райони, де були пошкоджені лінії електропередач, та з якими немає зв'язку. Ураган прямує у бік Китаю.