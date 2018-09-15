До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта)
У неділю, 16 вересня, в Києві буде прохолодно.
Погода в Україні у неділю, 16 вересня, буде по-осінньому прохолодною, проте сухою у більшості областей. Дощитиме лише на Лівобережжі.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"16 вересня на Заході, Півночі та в Центрі +18+24 градуси. На Півдні та Сході ще побуде тепло, +24+27 градусів", – йдеться у повідомленні.
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Західне похолодання та дощі поширяться у східному напрямку. Вранці 16 вересня опади також прогнозують у північних областях.
У неділю, 16 вересня, в Києві буде прохолодно. Стовпчик термометра затримається на +20+22 градусах, посилиться північно-західний вітер. Вранці жителям столиці слід очікувати дощу.
Прогноз погоди на неділю, 16 вересня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +18…+20
Рівне – +19…+20
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +20…+22
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +19…+21
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+23°... +12°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+21°... +9°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+21°... +8°
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Київ+21°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+23°... +12°
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Луцьк+20°... +9°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+22°... +12°
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Одеса+25°... +11°
-
Полтава+21°... +11°
-
Рівне+20°... +8°
-
Сімферополь+23°... +11°
-
Суми+20°... +9°
-
Тернопіль+21°... +9°
-
Харків+23°... +11°
-
Херсон+24°... +12°
-
Хмельницький+19°... +8°
-
Черкаси+21°... +9°
-
Чернігів+21°... +8°
-
Чернівці+21°... +11°