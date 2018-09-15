До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта)

18:42, 15 вересня 2018
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У неділю, 16 вересня, в Києві буде прохолодно.

Прогноз погоди на 16 вересня / фото УНІАН
Прогноз погоди на 16 вересня / фото УНІАН

Погода в Україні у неділю, 16 вересня, буде по-осінньому прохолодною, проте сухою у більшості областей. Дощитиме лише на Лівобережжі.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"16 вересня на Заході, Півночі та в Центрі +18+24 градуси. На Півдні та Сході ще побуде тепло, +24+27 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)

Західне похолодання та дощі поширяться у східному напрямку. Вранці 16 вересня опади також прогнозують у північних областях.

У неділю, 16 вересня, в Києві буде прохолодно. Стовпчик термометра затримається на +20+22 градусах, посилиться північно-західний вітер. Вранці жителям столиці слід очікувати дощу.

Прогноз погоди на неділю, 16 вересня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +18…+20

Рівне – +19…+20

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +20…+22

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +19…+21

Прогноз погоди на 16 вересня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 16 вересня від Укргідрометцентру

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