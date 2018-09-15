Жертвами урагану «Флоренс» в США стали вже сім осіб (відео)

23:05, 15 вересня 2018
187
0

У країні було скасовано близько двох тисяч авіарейсів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У штаті Північна Кароліна в США сім людей загинули в результаті наслідків урагану «Флоренс».

Раніше повідомлялося, що кількість жертв урагану «Флоренс», що обрушився на американський штат Північна Кароліна, збільшилася до п'яти. Стихія залишила без світла більше 900 тисяч осіб. Про це повідомляє NBC з посиланням на місцеву владу.

Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)

У країні було скасовано близько двох тисяч авіарейсів.

Всього влада США оголосила про готовність евакуювати близько мільйона людей зі східного узбережжя в чотирьох штатах — Північній і Південній Кароліні, Вірджинії, а також Меріленді.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Внаслідок потужного урагану на Філіппінах загинуло щонайменше 12 людей (фоторепортаж, відео) Внаслідок потужного урагану на Філіппінах загинуло щонайменше 12 людей (фоторепортаж, відео)
Сьогодні у Києві очікується короткочасний дощ і гроза Сьогодні у Києві очікується короткочасний дощ і гроза
На Філіппіни і Китай насувається ураган Мангхут На Філіппіни і Китай насувається ураган Мангхут
У США лютує ураган "Флоренс" (відео) У США лютує ураган "Флоренс" (відео)
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі (карта)
Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, сильні дощі та вітер в Україні
Надпотужний ураган "Флоренс" вирує у США (онлайн-трансляція) Надпотужний ураган "Флоренс" вирує у США (онлайн-трансляція)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
92 %
757 мм
4.6 м/с
43 %
Стрічка новин