Жертвами урагану «Флоренс» в США стали вже сім осіб (відео)
У країні було скасовано близько двох тисяч авіарейсів.
У штаті Північна Кароліна в США сім людей загинули в результаті наслідків урагану «Флоренс».
Раніше повідомлялося, що кількість жертв урагану «Флоренс», що обрушився на американський штат Північна Кароліна, збільшилася до п'яти. Стихія залишила без світла більше 900 тисяч осіб. Про це повідомляє NBC з посиланням на місцеву владу.
Затоплені вулиці та скасовані авіарейси: ураган "Флоренс" досяг узбережжя США (фото, відео)
У країні було скасовано близько двох тисяч авіарейсів.
Всього влада США оголосила про готовність евакуювати близько мільйона людей зі східного узбережжя в чотирьох штатах — Північній і Південній Кароліні, Вірджинії, а також Меріленді.
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