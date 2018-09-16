Потужний тропічний шторм "Флоренс" у США забрав життя 13 людей (фото, відео)

Внаслідок тропічних штормів у США і на Філіппінах загинули більше 35 осіб.

Наслідки шторму "Флоренс" в США / REUTERS

Внаслідок тропічних штормів в Сполучених Штатах і на Філіппінах загинули більше 35 осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle, за даними американських ЗМІ, станом на вечір суботи, 15 вересня, потужний тропічний шторм "Флоренс", що лютує на сході США, забрав життя щонайменше 13 людей. Найбільше жертв - у штаті Північна Кароліна, де загинули 10 людей. Ще три особи стали жертвами шторму в Південній Кароліні. Утім, офіційна кількість загиблих у Північній Кароліні й надалі становить вісім осіб. В обох штатах без електрики внаслідок стихії залишилися близько 720 тисяч людей. Загалом у зоні стихійного лиха проживає близько 10 мільйонів людей. Хоч сила вітру після того, як в п'ятницю, 14 вересня, шторм досягнув суходолу, знизилася, значні опади вивели з берегів чимало річок, що викликало затоплення багатьох територій.

Для порятунку людей в Північній та Південній Кароліні задіяли військово-морські сили та берегову охорону США, а також численних волонтерів. Сотні людей вдалося врятувати від стихії за допомогою гелікоптерів, човнів та іншої спецтехніки.

Рівень води в річках Північної Кароліни сягнув рекордного рівня, влада заявляє про найбільші показники в історії штату. У деяких місцевостях кількість опадів становила до 60 сантиметрів. Метеорологи поки що не можуть спрогнозувати, коли дощі вщухнуть.

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Ще більшу кількість жертв спричинив потужний тайфун "Мангкхут" на Філіппінах. Численні міжнародні гуманітарні організації повідомляють про значні руйнування, яких завдала країні негода.

За даними служби із надзвичайних ситуацій, на Філіппінах кількість загиблих внаслідок тайфуну в суботу сягнула щонайменше 25 осіб. Більшість із них загинула внаслідок зсувів у регіоні Кордильєра.

Тайфун пройшовся територією півночі країни, пориви вітру почасти сягали понад 200 км/год. У неділю, 16 вересня, тайфун залишив територію Філіппін та пішов далі убік Китаю та Гонконгу.

Влада КНР повідомила, що цей тайфун, очевидно, буде найпотужнішим із тих, які проходили територією країни в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, ураган "Флоренс" принесе в Північну Кароліну 30 трильйонів літрів води.