17 вересня в Україні – безхмарно, проте по-осінньому прохолодно (карта)

У Києві теж буде досить свіжо. Повітря у столиці прогріється до +20 градусів.

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Погода в Україні у понеділок, 17 вересня, буде прохолодною, але без істотних опадів. По всій території буде сонячно, а температура повітря у деяких регіонах прогріється до +22 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

"В Україну з півночі прорвалося холодне повітря, і температура повітря знизилася у більшості областей. У понеділок, холодне повітря ще побуде в нас, бо сонце не встигне так швидко прогріти довкілля", – зазначає метеоролог.

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Так, в Україні утримається ясна, проте дещо прохолодна погода. Температурні позначки у всіх регіонах фактично однакові: повітря прогріється до +20...+22 градусів. Лише у східних та північних областях буде дещо прохолодніше – до +18...+20 градусів.

У Києві теж буде досить свіжо. Повітря у столиці прогріється до +20 градусів.

Проте синоптики втішають, що вже з вівторка, завдяки пануванню антициклону Rodegang, Україну очікує значне потепління. Денна температура повітря протягом середи – п'ятниці досягне +24...+28 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 17 вересня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +18…+20

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +18…+20

Суми – +18…+20

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +19…+21