17 вересня в Україні – безхмарно, проте по-осінньому прохолодно (карта)
У Києві теж буде досить свіжо. Повітря у столиці прогріється до +20 градусів.
Погода в Україні у понеділок, 17 вересня, буде прохолодною, але без істотних опадів. По всій території буде сонячно, а температура повітря у деяких регіонах прогріється до +22 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
"В Україну з півночі прорвалося холодне повітря, і температура повітря знизилася у більшості областей. У понеділок, холодне повітря ще побуде в нас, бо сонце не встигне так швидко прогріти довкілля", – зазначає метеоролог.
До України йде похолодання, проте дощі відступають (карта)
Так, в Україні утримається ясна, проте дещо прохолодна погода. Температурні позначки у всіх регіонах фактично однакові: повітря прогріється до +20...+22 градусів. Лише у східних та північних областях буде дещо прохолодніше – до +18...+20 градусів.
У Києві теж буде досить свіжо. Повітря у столиці прогріється до +20 градусів.
Проте синоптики втішають, що вже з вівторка, завдяки пануванню антициклону Rodegang, Україну очікує значне потепління. Денна температура повітря протягом середи – п'ятниці досягне +24...+28 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 17 вересня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +18…+20
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +9°
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Дніпро+20°... +10°
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Донецьк+21°... +7°
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Житомир+20°... +9°
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Запоріжжя+20°... +10°
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Івано-Франківськ+22°... +8°
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Київ+19°... +10°
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Кіровоград+19°... +7°
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Луганськ+21°... +7°
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Луцьк+21°... +10°
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Львів+20°... +10°
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Миколаїв+20°... +12°
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Одеса+22°... +9°
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Полтава+19°... +10°
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Рівне+21°... +8°
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Сімферополь+21°... +9°
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Суми+19°... +8°
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Тернопіль+21°... +8°
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Харків+20°... +9°
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Херсон+21°... +10°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+19°... +8°
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Чернігів+20°... +10°
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Чернівці+23°... +10°