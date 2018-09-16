Киян попереджають про сильні пориви вітру

В Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

В Києві очікуються пориви вітру / фото informator.ua

У Київській міській державній адміністрації попереджають киян про пориви вітру в столиці до кінця доби.

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Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"До кінця доби 16 вересня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - прогнозують синоптики.

«Основні правила поводження в разі посилення вітру: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт», - йдеться в повідомленні столичної адміністрації.

В КМДА нагадують: при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей негайно повідомляти екстрені служби - 101 або 103.

Як повідомляв УНІАН, погода в Україні у понеділок, 17 вересня, буде прохолодною, але без істотних опадів. По всій території буде сонячно, температура повітря в деяких регіонах прогріється до +22 градусів.

В Києві теж буде досить свіжо. Повітря у столиці прогріється до +20 градусів.