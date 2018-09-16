На Філіппінах вирує тайфун «Мангхут» - вже загинуло 59 осіб (фото)

17:59, 16 вересня 2018
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Зокрема, під час зсуву в Кордильєрському адміністративному регіоні на півночі Філіппін, за даними національної поліції, загинуло щонайменше 24 людини.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На Філіппінах, за останніми даними, тайфун «Мангхут» забрав життя 59 осіб.

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Про це повідомило місцеве видання Rappler з посиланням на заяву влади, передає РБК.

Зокрема, під час зсуву в Кордильєрському адміністративному регіоні на півночі Філіппін, за даними національної поліції, загинуло щонайменше 24 людини.

Ще п'ять осіб загинули в провінції Кагаян і одна — в регіоні Ілокос.

За даними влади, в провінції Бенгет загинуло 16 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти. Ще 13 смертей зафіксовано в Лоакані.

Раніше в неділю повідомлялося про 25 загиблих від тайфуну «Мангхут» на Філіппінах, який в суботу досяг узбережжя острова Лусон і викликав зливові дощі, повені та зсуви.

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