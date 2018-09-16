У Бердянську в результаті потужної зливи затопило вулиці (фото, відео)

Без світла залишилися понад 3 тис. абонентів.

У Бердянську затопило вулиці / фото pro.berdyansk.biz

У Бердянську Запорізької області після потужної зливи затопило частину вулиць і приватних домоволодінь міста.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«16 вересня в результаті інтенсивних опадів у Бердянську стався схід дощової води на частину вулиць і приватних домоволодінь міста. Деякі вулиці залиті водою, місцями приблизно до 20-25 см», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, без світла залишилися 1800 абонентів мікрорайону «Центр» і 1300 абонентів мікрорайону «Ліски». Зараз проводяться роботи з відновлення електропостачання в цих районах.

«Рівень води на вулицях міста поступово знижується. Ситуація контрольована», - зазначили в ГУ ДСНС.