В Україні сьогодні без опадів, температура до +23° (карта)

Сьогодні по всій країні буде прохолодно.

Сьогодні В Україні буде прохолодно / flickr.com Tony Morugin

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 вересня, в Україні без опадів, температура до +23°.

На сході без опадів, температура до +22°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

На заході України без опадів. Температура до +22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура до +21°.

Прогноз на 17 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 вересня - Вавили, священномученика, Ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому й була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.