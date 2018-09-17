В Україні сьогодні без опадів, температура до +23° (карта)
Сьогодні по всій країні буде прохолодно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 вересня, в Україні без опадів, температура до +23°.
На сході без опадів, температура до +22°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.
На заході України без опадів. Температура до +22°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +20°. У центрі без опадів, температура до +21°.
За народним прогнозом, 17 вересня - Вавили, священномученика, Ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому й була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +11°
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Дніпро+21°... +12°
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Донецьк+22°... +10°
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Житомир+23°... +11°
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Запоріжжя+22°... +12°
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Івано-Франківськ+25°... +8°
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Київ+23°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+22°... +11°
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Луцьк+24°... +11°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+22°... +12°
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Одеса+23°... +10°
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Полтава+21°... +12°
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Рівне+24°... +10°
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Сімферополь+22°... +11°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+23°... +9°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+23°... +12°
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Хмельницький+23°... +10°
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Черкаси+23°... +10°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+24°... +11°