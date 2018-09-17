У Києві сьогодні без опадів, температура до +20°

У столиці сьогодні трохи похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 вересня в Києві без опадів, температура до +20°.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, температура до +23° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:31, а зайде в 19:15.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 вересня, в Україні без опадів, температура до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.