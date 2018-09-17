У шести областях України зберігається пожежна небезпека

09:32, 17 вересня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

У шести областях зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
У шести областях зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 17 вересня, у шести областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +20°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Донецькій, Луганській, Харківській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, у понеділок, 17 вересня, в Україні без опадів, температура до +23°. Зокрема, на сході без опадів, температура до +22°.

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