Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео)

Швидкість вітру досягала 162 км/год.

Південний Китай постраждав від супертайфуну "Мангхут" / REUTERS

Увечері 16 вересня супертайфун "Мангхут" вийшов на сушу в районі міста Цзянмень у південно-китайській провінції Гуандун, швидкість вітру досягала 162 км/ч.

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У провінції евакуювали понад 2,5 млн людей, понад 48 тисяч риболовецьких суден були відкликані в порти. Через супертайфун також призупинили роботу на понад 29 тисячах будівельних об'єктів, закрилися 640 туристичних визначних пам'яток, передає Сіньхуа з посиланням на метеорологічну службу Гуандуна.

В аеропортах Гуанчжоу і Шеньчженя були скасовані всі рейси. У провінціях Гуандун і Хайнань скасовані всі високошвидкісні і частина звичайних поїздів.

Вже до 23:00 за місцевим часом "Мангхут" досяг території Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні Китаю. Тут евакуювали 228 тисяч осіб, в аеропорту Наньніна, адміністративного центру регіону, були скасовані 98 авіарейсів.

Відео: youtube.com / CGTN

Нагадаємо, близько 12 тисяч жителів провінції Гуандун на півдні Китаю були евакуйовані через наближення тайфуну "Бариджат".