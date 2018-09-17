Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)

Протягом усього тижня в Україні буде сухо.

Цього тижня в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні без опадів, очікується потепління.

У понеділок в Україні без опадів. На заході до +22°, в інших регіонах до +19°...+21°.

Прогноз на 17 вересня / УНІАН

У вівторок, 18 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. На заході потепліє до +25°.

Прогноз на 18 вересня / УНІАН

У середу, 19 вересня, очікується сонячна погода. Найбільш тепла погода на заході та сході до +26°. В інших регіонах до +25°.

Прогноз на 19 вересня / УНІАН

У четвер В Україні без опадів. Вночі по країні +9°...+16°, вдень на сході до +28°.

Прогноз на 20 вересня / УНІАН

В п'ятницю буде сонячно. На сході до +28°, в інших регіонах до +27°.

Прогноз на 21 вересня / УНІАН

22 і 23 вересня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +7°, на решті території +10°...+15°. Вдень температура по країні +22°...+28°. У неділю вночі на заході до +6°, вдень в Україні від +18° до +26°.

Прогноз на 22 вересня / УНІАН

Прогноз на 23 вересня / УНІАН

Народний прогноз

17 вересня - Вавили, священномученика, Ікони Божої Матері "Неопалима купина". Ікона Божої Матері під назвою "Неопалима купина" вважалася чудодійною, тому що вона оберігала будинок від пожежі. Тому й була колись особливо шанованою в наших краях, де майже все, що оточувало людей, було з дерева і легко горіло. 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У цей час починало жовтіти листя на горобині. Примічали: якщо воно жовтіло до Захарія, чекай ранньої осені та ранньої холодної зими.

19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.

20 вересня - Созонта, мученика. У народному календарі 20 вересня - Цибулевий день. Багато одягу на цибулинах - бути зимі холодною. 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста). Друга Пречиста дощем поливає (в цей день на Україні зазвичай йдуть дощі). На Різдво святої Богородиці погода хороша - подальша осінь буде погожа.

22 вересня - праведних Іоакима і Анни. У народному календарі 22 вересня - день осіннього рівнодення. Природні прикмети такі: якщо у цей день птахи рано і дружно до тепла полетіли, то бути холодній і суворій зимі, а якщо кури починають рано линяти - до теплої зими. 23 вересня - Минодори, мучениці. Вітер північно-західний - зима буде люта, а південно-східний - тепла. Якщо багато горобини - осінь заплаче дощами, а зима морозами.

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