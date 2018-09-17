Тайфун "Мангхут" у Гонконгу: повені, повалені дерева і сотні скасованих авіарейсів (відео)

14:09, 17 вересня 2018
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Постраждали більше 200 осіб.

Наслідки тайфуну "Мангхут" в Гонконзі / REUTERS
Наслідки тайфуну "Мангхут" в Гонконзі / REUTERS

Тайфун "Мангхут" вдарив по Гонконгу в неділю, 16 вересня, у результаті постраждали 213 осіб.

Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео)

Служби порятунку отримали 179 повідомлень про повалені через сильний вітер дерева, також зафіксовано 26 повеней, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Через розгул стихії призупинили залізничні перевезення, аеропорти скасували 889 рейсів. Вранці 16 вересня в регіоні було оголошено найвище попередження про небезпеку.

Нагадаємо, увечері 16 вересня супертайфун "Мангхут" вийшов на сушу в районі міста Цзянмень в південно-китайській провінції Гуандун, швидкість вітру досягала 162 км/год.

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