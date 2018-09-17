У США зросла кількість жертв руйнівного урагану "Флоренс"

Найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна.

США страждають від урагану "Флоренс" / REUTERS

У результаті урагану "Флоренс" в США загинули 17 осіб. Близько мільйона будинків залишилися без електрики, постраждали десятки тисяч осель.

Читайте також Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео)

Найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна, через розгул стихії скасували майже 1,5 тисячі авіарейсів. Зараз ураган ослаб до тропічного шторму.

Національна метеорологічна служба попередила, що через зливи в Північній Кароліні виникла загроза прориву греблі, передає Euronews.

За попередніми даними, на відновлення інфраструктури постраждалих штатів може знадобитися від 10 до 60 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що ураган принесе в Північну Кароліну 30 трильйонів літрів води.