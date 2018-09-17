У США зросла кількість жертв руйнівного урагану "Флоренс"
Найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна.
У результаті урагану "Флоренс" в США загинули 17 осіб. Близько мільйона будинків залишилися без електрики, постраждали десятки тисяч осель.
Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео)
Найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна, через розгул стихії скасували майже 1,5 тисячі авіарейсів. Зараз ураган ослаб до тропічного шторму.
Національна метеорологічна служба попередила, що через зливи в Північній Кароліні виникла загроза прориву греблі, передає Euronews.
За попередніми даними, на відновлення інфраструктури постраждалих штатів може знадобитися від 10 до 60 мільярдів доларів.
Раніше повідомлялося, що ураган принесе в Північну Кароліну 30 трильйонів літрів води.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +11°
-
Дніпро+21°... +12°
-
Донецьк+22°... +10°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запоріжжя+22°... +12°
-
Івано-Франківськ+25°... +8°
-
Київ+23°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+22°... +11°
-
Луцьк+24°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+22°... +12°
-
Одеса+23°... +10°
-
Полтава+21°... +12°
-
Рівне+24°... +10°
-
Сімферополь+22°... +11°
-
Суми+22°... +11°
-
Тернопіль+23°... +9°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+23°... +12°
-
Хмельницький+23°... +10°
-
Черкаси+23°... +10°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+24°... +11°
Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +27 °
Вологість: 89 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 54 %
Схід: 06:53
Захід 19:13
Фаза місяця:
Стрічка новин