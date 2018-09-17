У США зросла кількість жертв руйнівного урагану "Флоренс"

15:19, 17 вересня 2018
120
0

Найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна.

США страждають від урагану "Флоренс" / REUTERS
США страждають від урагану "Флоренс" / REUTERS

У результаті урагану "Флоренс" в США загинули 17 осіб. Близько мільйона будинків залишилися без електрики, постраждали десятки тисяч осель.

Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео)

Найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна, через розгул стихії скасували майже 1,5 тисячі авіарейсів. Зараз ураган ослаб до тропічного шторму.

Національна метеорологічна служба попередила, що через зливи в Північній Кароліні виникла загроза прориву греблі, передає Euronews.

За попередніми даними, на відновлення інфраструктури постраждалих штатів може знадобитися від 10 до 60 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що ураган принесе в Північну Кароліну 30 трильйонів літрів води.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Бердянську рахують збитки після потужної зливи (відео) У Бердянську рахують збитки після потужної зливи (відео)
Затоплені вулиці і знищені будинки: Китай накрив тайфун "Мангхут" (відео) Затоплені вулиці і знищені будинки: Китай накрив тайфун "Мангхут" (відео)
Тайфун "Мангхут" у Гонконгу: повені, повалені дерева і сотні скасованих авіарейсів (відео) Тайфун "Мангхут" у Гонконгу: повені, повалені дерева і сотні скасованих авіарейсів (відео)
Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта) Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)
У шести областях України зберігається пожежна небезпека У шести областях України зберігається пожежна небезпека
У Києві сьогодні без опадів, температура до +20° У Києві сьогодні без опадів, температура до +20°
У Бердянську в результаті потужної зливи затопило вулиці (фото, відео) У Бердянську в результаті потужної зливи затопило вулиці (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
89 %
756 мм
3.4 м/с
54 %
Стрічка новин