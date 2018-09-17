Евакуація людей, надзвичайний стан та зруйнована інфраструктура: у Китаї вирує супертайфун «Мангхут» (відео)

15:53, 17 вересня 2018
214
0

З регіону евакуйовано понад 2,5 млн осіб.

На узбережжі Китаю вирує супертайфун "Мангхут". Міста накрили сильні зливи, потужні та руйнівні вітри. Швидкість поривів досягала 162 км/год.

У китайській провінції Гуандун евакуювали понад 2,5 млн осіб. Через супертайфун призупинили роботи на понад 29 тисячах будівельних об'єктів. В аеропортах Гуанчжоу і Шеньчженя були скасовані всі рейси.

Також «Мангхут» накрив Гонконг, щонайменше 362 людей постраждали. Зруйновані сотні будинків, автомагістралі, автомобілі.

Тайфун "Мангхут" у Гонконгу: повені, повалені дерева і сотні скасованих авіарейсів (відео)

Тайфун «Мангхут» став 22-м у Китаї за цей рік та одним з найбільш сильних. У прибережних районах Китаю оголошено найвищий - "червоний" - рівень небезпеки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені вулиці і знищені будинки: Китай накрив тайфун "Мангхут" (відео) Затоплені вулиці і знищені будинки: Китай накрив тайфун "Мангхут" (відео)
Завтра в в Україні без опадів, на заході температура до +25° (відеопрогноз) Завтра в в Україні без опадів, на заході температура до +25° (відеопрогноз)
У США зросла кількість жертв руйнівного урагану "Флоренс" У США зросла кількість жертв руйнівного урагану "Флоренс"
Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео) Супертайфун "Мангхут" досяг узбережжя Китаю (фото, відео)
У шести областях України зберігається пожежна небезпека У шести областях України зберігається пожежна небезпека
У Києві сьогодні без опадів, температура до +20° У Києві сьогодні без опадів, температура до +20°
В Україні сьогодні без опадів, температура до +23° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +23° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
89 %
756 мм
3.4 м/с
54 %
Стрічка новин