Евакуація людей, надзвичайний стан та зруйнована інфраструктура: у Китаї вирує супертайфун «Мангхут» (відео)

З регіону евакуйовано понад 2,5 млн осіб.

На узбережжі Китаю вирує супертайфун "Мангхут". Міста накрили сильні зливи, потужні та руйнівні вітри. Швидкість поривів досягала 162 км/год.

У китайській провінції Гуандун евакуювали понад 2,5 млн осіб. Через супертайфун призупинили роботи на понад 29 тисячах будівельних об'єктів. В аеропортах Гуанчжоу і Шеньчженя були скасовані всі рейси.

Також «Мангхут» накрив Гонконг, щонайменше 362 людей постраждали. Зруйновані сотні будинків, автомагістралі, автомобілі.

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Тайфун «Мангхут» став 22-м у Китаї за цей рік та одним з найбільш сильних. У прибережних районах Китаю оголошено найвищий - "червоний" - рівень небезпеки.