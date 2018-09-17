Завтра в в Україні без опадів, на заході температура до +25° (відеопрогноз)

16:30, 17 вересня 2018
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Завтра в Україні буде сонячно.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)

На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +23°.

За народним прогнозом, 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У цей час починає жовтіти листя на горобині. Примічали: якщо воно жовтіло до Захарія, чекай ранньої осені та ранньої холодної зими. Народ примітив: у лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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