Завтра в в Україні без опадів, на заході температура до +25° (відеопрогноз)
Завтра в Україні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)
На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.
На заході України без опадів. Температура до +25°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +23°.
За народним прогнозом, 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У цей час починає жовтіти листя на горобині. Примічали: якщо воно жовтіло до Захарія, чекай ранньої осені та ранньої холодної зими. Народ примітив: у лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +11°
-
Дніпро+21°... +12°
-
Донецьк+22°... +10°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запоріжжя+22°... +12°
-
Івано-Франківськ+25°... +8°
-
Київ+23°... +11°
-
Кіровоград+22°... +10°
-
Луганськ+22°... +11°
-
Луцьк+24°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+22°... +12°
-
Одеса+23°... +10°
-
Полтава+21°... +12°
-
Рівне+24°... +10°
-
Сімферополь+22°... +11°
-
Суми+22°... +11°
-
Тернопіль+23°... +9°
-
Харків+21°... +12°
-
Херсон+23°... +12°
-
Хмельницький+23°... +10°
-
Черкаси+23°... +10°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+24°... +11°