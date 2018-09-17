У Києві завтра очікується невелика хмарність, температура до +23°

17:00, 17 вересня 2018
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Завтра у столиці трохи потепліє.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:35, а зайде у 19:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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