У Києві завтра очікується невелика хмарність, температура до +23°
Завтра у столиці трохи потепліє.
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:35, а зайде у 19:08.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +11°
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Дніпро+21°... +12°
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Донецьк+22°... +10°
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Житомир+23°... +11°
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Запоріжжя+22°... +12°
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Івано-Франківськ+25°... +8°
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Київ+23°... +11°
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Кіровоград+22°... +10°
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Луганськ+22°... +11°
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Луцьк+24°... +11°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+22°... +12°
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Одеса+23°... +10°
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Полтава+21°... +12°
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Рівне+24°... +10°
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Сімферополь+22°... +11°
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Суми+22°... +11°
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Тернопіль+23°... +9°
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Харків+21°... +12°
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Херсон+23°... +12°
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Хмельницький+23°... +10°
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Черкаси+23°... +10°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+24°... +11°
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Погода Стерлінг
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Тиск: 756 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 54 %
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