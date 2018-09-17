Затоплені вулиці і знищені будинки: Китай накрив тайфун "Мангхут" (відео)
Тайфун приніс з собою сильні зливи та пориви вітру, швидкість якого досягала близько ста кілометрів у годину.
У Китаї вирує супертайфун "Мангхут"
Залиті водою вулиці, розбиті будинки і два мільйони евакуйованих - тайфун "Мангхут" налетів на південне узбережжя Китаю.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Він приніс із собою сильні зливи та пориви вітру, швидкість якого досягає ста кілометрів у годину. Цей же тайфун вже накоїв лиха на Філіппінах, де загинули 65 людей, а десятки пропали без вісті.
У Бердянську в результаті потужної зливи затопило вулиці (фото, відео)
Раніше повідомлялося, що тайфун «Мангхут» став 22-м у Китаї за цей рік і одним з найсильніших. У прибережних районах Китаю оголошено найвищий - "червоний" - рівень небезпеки.
Як відомо, в результаті урагану "Флоренс" в США загинули 17 осіб.
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