У Бердянську рахують збитки після потужної зливи (відео)

Бердянськ внаслідок потужної зливи затопило у неділю.

Майже три тисячі кубів води відкачали надзвичайники із затоплених дворів курортного Бердянська.

Як йдеться в сюжеті ТСН, після потужної зливи, яка атакувала місто вихідними, вулиці затопило.

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Каналізація з великими обсягами води не впоралась, найбільше дісталося центральній частині міста. Дороги перетворилися на річки - автомобілі не могли проїхати, подекуди залило салони пасажирських автобусів. Затопило й приватні подвір'я.

Також через обірвані дроти частина міста опинилася без світла. Зараз його подачу вже відновили, вода майже зійшла, дороги підсихають. Доки місто оговтується від потопу, спеціальна комісія встановлює збитки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в неділю у Бердянську Запорізької області після потужної зливи затопило частину вулиць і приватних домоволодінь міста.