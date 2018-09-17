Через ураган "Флоренс" у більшості річок Північній Кароліні рівень води сягнув критичних позначок (відео)

Без світла опинилися 640 тисяч будинків, а у притулках наразі залишаються близько 15 тисяч евакуйованих американців.

Наслідки урагану Флоренс / REUTERS

Північній Кароліні загрожує найбільша повінь за всю історію цього американського штату.

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Як ідеться в сюжеті ТСН, кількість жертв урагану "Флоренс" зросла до 18, і хоча сам буревій послабшав, найгірше випробування ще попереду.

У більшості річок Північної Кароліни рівень води сягає критичних позначок, й вони ось-ось можуть вийти з берегів. Місто Вілмінгтон паводки цілком ізолювали від решти штату.

Без світла опинилися 640 тисяч будинків, а у притулках наразі залишаються близько 15 тисяч евакуйованих американців.

Як повідомляв УНІАН, найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна, через розгул стихії скасували майже 1,5 тисячі авіарейсів. Зараз ураган ослаб до тропічного шторму.