Через ураган "Флоренс" у більшості річок Північній Кароліні рівень води сягнув критичних позначок (відео)
Без світла опинилися 640 тисяч будинків, а у притулках наразі залишаються близько 15 тисяч евакуйованих американців.
Північній Кароліні загрожує найбільша повінь за всю історію цього американського штату.
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Як ідеться в сюжеті ТСН, кількість жертв урагану "Флоренс" зросла до 18, і хоча сам буревій послабшав, найгірше випробування ще попереду.
У більшості річок Північної Кароліни рівень води сягає критичних позначок, й вони ось-ось можуть вийти з берегів. Місто Вілмінгтон паводки цілком ізолювали від решти штату.
Без світла опинилися 640 тисяч будинків, а у притулках наразі залишаються близько 15 тисяч евакуйованих американців.
Як повідомляв УНІАН, найбільше від буревію постраждали штати Північна і Південна Кароліна, через розгул стихії скасували майже 1,5 тисячі авіарейсів. Зараз ураган ослаб до тропічного шторму.
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