В Україні сьогодні буде сонячно, температура до +25° (карта)
Найтепліше буде на заході.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)
На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.
На заході України без опадів. Температура до +25°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +23°.
За народним прогнозом, 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У цей час починає жовтіти листя на горобині. Примічали: якщо воно жовтіло до Захарія, чекай ранньої осені та ранньої холодної зими. Народ примітив: у лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +12°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+26°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +10°
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Київ+26°... +13°
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Кіровоград+26°... +10°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+25°... +11°
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Миколаїв+27°... +13°
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Одеса+24°... +11°
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Полтава+25°... +13°
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Рівне+27°... +11°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+26°... +11°
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Тернопіль+26°... +11°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+27°... +13°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+26°... +11°
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Чернігів+27°... +11°
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Чернівці+27°... +12°