В Україні сьогодні буде сонячно, температура до +25° (карта)

08:10, 18 вересня 2018
40
0

Найтепліше буде на заході.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)

На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +23°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +23°.

Прогноз на 18 вересня / УНІАН
Прогноз на 18 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 вересня - день Єлизавети провісниці. У цей час починає жовтіти листя на горобині. Примічали: якщо воно жовтіло до Захарія, чекай ранньої осені та ранньої холодної зими. Народ примітив: у лісі багато горобини - осінь буде дощова, мало - суха.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура +26° У Києві завтра без опадів, температура +26°
Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз) Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз)
Шторм "Алі": в Ірландії загинула жінка (відео) Шторм "Алі": в Ірландії загинула жінка (відео)
У США звільняють людей, які потрапили в пастку після урагану "Флоренс" (відео) У США звільняють людей, які потрапили в пастку після урагану "Флоренс" (відео)
Більше 80 людей загинули на Філіппінах через тайфун "Мангхут" Більше 80 людей загинули на Філіппінах через тайфун "Мангхут"
В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до +27° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +25° У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
5.2 м/с
8 %
Стрічка новин