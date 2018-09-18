У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

08:30, 18 вересня 2018
20
0

Ввечері у столиці до +16°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:35, а зайде у 19:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз) Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз)
Більше 80 людей загинули на Філіппінах через тайфун "Мангхут" Більше 80 людей загинули на Філіппінах через тайфун "Мангхут"
У Лаосі 55 осіб загинули через тропічні шторми У Лаосі 55 осіб загинули через тропічні шторми
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +25° У Києві завтра без опадів, температура до +25°
У Китаї ураган перевернув надувний замок разом з дітьми (відео) У Китаї ураган перевернув надувний замок разом з дітьми (відео)
Синоптик розповіла, коли у Києві сильно похолодає Синоптик розповіла, коли у Києві сильно похолодає

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
5.2 м/с
8 %
Стрічка новин