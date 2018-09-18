У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Ввечері у столиці до +16°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:35, а зайде у 19:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.

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