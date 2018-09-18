У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
Ввечері у столиці до +16°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, з вівторка потепліє (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +16°. Вітер західний та південно-західний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:35, а зайде у 19:08.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +12°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+26°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +10°
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Київ+26°... +13°
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Кіровоград+26°... +10°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+25°... +11°
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Миколаїв+27°... +13°
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Одеса+24°... +11°
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Полтава+25°... +13°
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Рівне+27°... +11°
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Сімферополь+26°... +12°
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Хмельницький+25°... +12°
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