Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Києві та області
Пожежна небезпека сягає 4-5 класу.
Сьогодні, 18 вересня, у Києві та Київській області очікується високий рівень пожежної небезпеки.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
"18-20 вересня по Київській області (крім району Баришівки) високий (4 класу), у районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
У Києві до 20 вересня утримається високий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.
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