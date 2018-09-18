Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Києві та області

09:32, 18 вересня 2018
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Пожежна небезпека сягає 4-5 класу.

На Київщині зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
На Київщині зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 18 вересня, у Києві та Київській області очікується високий рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"18-20 вересня по Київській області (крім району Баришівки) високий  (4 класу), у районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У Києві до 20 вересня утримається високий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у вівторок, 18 вересня, в Україні без опадів, на заході до +25°.

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