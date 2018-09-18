Число жертв тайфуну "Мангхут" на Філіппінах зросло до 66 людей
Ще 52 людини числяться зниклими безвісти.
Жертвами тайфуну "Мангхут" на Філіппінах стали 66 людей, ще 52 людини зникли безвісти.
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У гірському районі острова Лусон від стихійного лиха загинули 54 людини, інші загинули в регіоні Ілокос, провінції Кагаян і столиці Манілі. Большинтво людей загинули внаслідок зсувів і повеней, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.
За попередніми даними, збиток, заподіяний тайфуном "Мангхут", оцінюється приблизно в 259 млн доларів. Це найпотужніший з 2013 року тайфун на Філіппінах.
Нагадаємо, тайфун "Мангхут" вдарив по Гонконгу в неділю, 16 вересня, ц результаті постраждали 213 осіб.
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