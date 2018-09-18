У результаті повені в Нігерії загинули більше 100 людей (відео)

11:54, 18 вересня 2018
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Від повеней постраждали 12 штатів.

Наслідки повені в Нігерії / REUTERS
Наслідки повені в Нігерії / REUTERS

Жертвами повеней, викликаних виходом з берегів річок Нігер і Бенуе в Нігерії, стали більше 100 осіб.

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Повені в країні тривали протягом двох тижнів, найбільше постраждали сільські райони, повідомляє BBC.

Через повені евакуювали тисячі людей. У штаті Нігер загинули понад 40 осіб, загалом від стихії постраждали 12 штатів.

Влада Нігерії розглядає питання про введення надзвичайного стану, оскільки найближчими днями повені можуть продовжитися - очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, тайфун "Мангхут" вдарив по Гонконгу в неділю, 16 вересня, у результаті постраждали 213 осіб.

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