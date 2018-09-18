Чотири людини загинули в результаті тайфуну "Мангхут" на півдні Китаю
Тайфун накрив узбережжя провінції Гуандун 16 вересня.
Чотири людини загинули в китайській провінції Гуандун в результаті супертайфуну "Мангхут".
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Тайфун накрив узбережжя провінції Гуандун 16 вересня в районі міста Цзянмень, швидкість вітру в цей момент досягала 162 км на годину, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Три людини загинули під деревами, що впали у місті Гуанчжоу, ще одна загинула в результаті обвалення будівельної конструкції в місті Дунгуань.
Нагадаємо, жертвами тайфуну "Мангхут" на Філіппінах стали 66 людей, ще 52 людини зникли безвісти.
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