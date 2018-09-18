Кількість жертв урагану "Флоренс" у США перевищила 30 осіб

14:30, 18 вересня 2018
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У річках значно підвищився рівень води, що може призвести до повеней.

Північна Кароліна страждає від повеней / REUTERS
Північна Кароліна страждає від повеней / REUTERS

Кількість загиблих в результаті урагану "Флоренс" в США зросла до 31 людини, зокрема, у Північній Кароліні загинуло 24 особи.

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Губернатор штату Рой Купер заявив, що "Флоренс" все ще представляє небезпеку, оскільки в річках значно підвищився рівень води, що може призвести до повеней, повідомляє BBC.

Багато районів Північної Кароліни постраждали від затоплень. За попередніми даними, ураган завдав збитків на 17-22 млрд доларів.

У місті Вілмінгтон близько 400 людей довелося рятувати від повені, велика частина міста залишилася без електрики. Зараз до населеного пункту відправляють вантажівки з допомогою, проте влада побоюється затоплення доріг, що може відрізати місто від всього штату.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Мангхут" на Філіппінах стали 66 людей, ще 52 людини зникли безвісти.

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