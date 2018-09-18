Синоптик розповіла, коли у Києві сильно похолодає
До 22 вересня в Україні буде тепло та без опадів.
Цієї неділі, 23 вересня, у Києві очікується різка зміна погоди - дощі та суттєве похолодання.
В Україні сьогодні буде сонячно, температура до +25° (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"До неділі у столиці сухо, сонячно та тепло, завтра +23 градуси, а потім й до +26, +27 градусів доберемось", - пише вона.
За словами Діденко, в Україні завтра та найближчими днями очікується погода без опадів із температурою повітря +23...+28 градусів. 22 вересня дощі з похолоданням прийдуть на захід, а потім поширяться на значну частину України.
Нагадаємо, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.
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