Синоптик розповіла, коли у Києві сильно похолодає

15:08, 18 вересня 2018
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До 22 вересня в Україні буде тепло та без опадів.

У неділю в Києві похолодає / Фото: Алексей Лымаренко
У неділю в Києві похолодає / Фото: Алексей Лымаренко

Цієї неділі, 23 вересня, у Києві очікується різка зміна погоди - дощі та суттєве похолодання.

В Україні сьогодні буде сонячно, температура до +25° (карта)

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"До неділі у столиці сухо, сонячно та тепло, завтра +23 градуси, а потім й до +26, +27 градусів доберемось", - пише вона.

За словами Діденко, в Україні завтра та найближчими днями очікується погода без опадів із температурою повітря +23...+28 градусів. 22 вересня дощі з похолоданням прийдуть на захід, а потім поширяться на значну частину України.

Нагадаємо, 18 вересня в Києві без опадів, температура до +23°.

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