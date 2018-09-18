У Китаї ураган перевернув надувний замок разом з дітьми (відео)
Постраждали три людини.
Під час розгулу тайфуну "Мангхут" в китайській провінції Хунань сильний вітер повалив надувний дитячий батут.
Чотири людини загинули в результаті тайфуну "Мангхут" на півдні Китаю
У результаті нещасного випадку постраждали три людини: двоє дітей і доросла жінка. Діти отримали легкі травми, а жінка була госпіталізована з серйозними пораненнями ніг, повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, увечері 16 вересня супертайфун "Мангхут" вийшов на сушу в районі міста Цзянмень у південно-китайській провінції Гуандун, швидкість вітру досягала 162 км/год.
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