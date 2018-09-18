У Китаї ураган перевернув надувний замок разом з дітьми (відео)

15:51, 18 вересня 2018
88
0

Постраждали три людини.

Ураган повалив дитячий батут / скріншот Youku
Ураган повалив дитячий батут / скріншот Youku

Під час розгулу тайфуну "Мангхут" в китайській провінції Хунань сильний вітер повалив надувний дитячий батут.

Чотири людини загинули в результаті тайфуну "Мангхут" на півдні Китаю

У результаті нещасного випадку постраждали три людини: двоє дітей і доросла жінка. Діти отримали легкі травми, а жінка була госпіталізована з серйозними пораненнями ніг, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, увечері 16 вересня супертайфун "Мангхут" вийшов на сушу в районі міста Цзянмень у південно-китайській провінції Гуандун, швидкість вітру досягала 162 км/год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз) Завтра в Україні буде сонячно, температура до +28° (відеопрогноз)
Шторм "Алі": в Ірландії загинула жінка (відео) Шторм "Алі": в Ірландії загинула жінка (відео)
У США звільняють людей, які потрапили в пастку після урагану "Флоренс" (відео) У США звільняють людей, які потрапили в пастку після урагану "Флоренс" (відео)
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні буде сонячно, температура вдень до +25° У Києві сьогодні буде сонячно, температура вдень до +25°
В Україні завтра буде тепло і сонячно (відеопрогноз) В Україні завтра буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
Синоптик розповіла, коли у Києві сильно похолодає Синоптик розповіла, коли у Києві сильно похолодає

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
82 %
750 мм
5.2 м/с
8 %
Стрічка новин