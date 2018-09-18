В Україні завтра буде тепло і сонячно (відеопрогноз)
На сході температура до +27°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.
На заході України без опадів. Температура до +27°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.
За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +12°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+26°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +10°
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Київ+26°... +13°
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Кіровоград+26°... +10°
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Луганськ+24°... +10°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+25°... +11°
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Миколаїв+27°... +13°
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Одеса+24°... +11°
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Полтава+25°... +13°
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Рівне+27°... +11°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+26°... +11°
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Тернопіль+26°... +11°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+27°... +13°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+26°... +11°
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Чернігів+27°... +11°
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Чернівці+27°... +12°