В Україні завтра буде тепло і сонячно (відеопрогноз)

16:30, 18 вересня 2018
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На сході температура до +27°.

Завтра в Україні буде тепло / galleryua.com, viktort
Завтра в Україні буде тепло / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.

За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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