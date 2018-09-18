У Києві завтра без опадів, температура до +25°
Завтра у столиці буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.
розповіла Синоптик, коли у Києві сильно похолодає
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:37, а зайде у 19:06.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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