У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Завтра у столиці буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / sunny7.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:37, а зайде у 19:06.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.

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