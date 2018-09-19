В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до +27° (карта)
Сьогодні в Україні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.
розповіла Синоптик, коли у Києві сильно похолодає
На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.
На заході України без опадів. Температура до +26°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.
За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+28°... +13°
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Донецьк+29°... +12°
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Житомир+26°... +12°
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Запоріжжя+29°... +14°
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Івано-Франківськ+27°... +10°
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Київ+27°... +13°
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Кіровоград+28°... +12°
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Луганськ+29°... +11°
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Луцьк+27°... +11°
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Львів+25°... +10°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+28°... +14°
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Рівне+28°... +11°
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Сімферополь+27°... +15°
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Суми+28°... +12°
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Тернопіль+26°... +11°
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Харків+28°... +13°
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Херсон+28°... +14°
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Хмельницький+27°... +12°
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Черкаси+27°... +12°
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Чернігів+28°... +12°
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Чернівці+28°... +12°