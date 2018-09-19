В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до +27° (карта)

Сьогодні в Україні буде тепло.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.

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На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +26°.

На заході України без опадів. Температура до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +25°. У центрі без опадів, температура до +25°.

Прогноз на 19 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 вересня - Чудо Архистратига Михаїла. У народі помітили, що з сьогоднішнього дня починається похолодання - михайлівські морози. Тепло на Михайлів день - осінь буде довгою. Якщо на деревах 19 вересня з'явився іній, потрібно очікувати взимку рясного снігу.

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