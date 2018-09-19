У Києві сьогодні буде сонячно, температура вдень до +25°

08:30, 19 вересня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua
Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 вересня, в Києві без опадів, температура до +25°.

розповіла Синоптик, коли у Києві сильно похолодає

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:37, а зайде у 19:06.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Україні без опадів, на сході до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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